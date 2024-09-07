Playstation 5 Pro ne zaman çıkacak?

Playstation 5 Pro çıkış tarihi heyecanla bekleniyor. PS5 Pro’nun yalnızca dijital sürüm olarak piyasaya sürüleceği iddiaları gündemde. Sony’nin bu hamlesinin, maliyetleri düşürme stratejisinin bir parçası olabileceği düşünülüyor.

PLAYSTATION 5 PRO NE ZAMAN ÇIKACAK?

Wccftech'in haberine göre, PlayStation 5 Pro'nun tanıtımı önümüzdeki hafta yapılabilir.

İddialara göre, PS5 Pro'nun 10 veya 11 Eylül’de tanıtılması planlanıyor.

Orijinal sistem iki farklı sürümde piyasaya sürülmesine rağmen, yalnızca PlayStation 5 Pro dijital sürümünün piyasaya sürülme ihtimali oldukça yüksek. Bu, Sony'nin fiyatı düşük tutmasına yardımcı olacaktır çünkü, Japon şirketi, Japonya'daki son temel modelin fiyat artışıyla vurgulandığı gibi, üretim maliyetlerini kontrol altında tutmakta zorluk çekiyor gibi görünüyor.