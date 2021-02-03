PlayStation 5'in disksiz sürümünün Türkiye fiyatı belli oldu
Üretici firma Sony, PlayStation 5'in (PS5) disksiz sürümünün Türkiye fiyatını ve çıkış tarihini açıkladı.
03/02/2021
Japonya merkezli teknoloji şirketi Sony tarafından ilk olarak 1994 yılının sonlarında piyasaya sürülen PlayStation ailesinin son üyesi PlayStation 5 geçtiğimiz aylarda Türkiye'de satışa sunuldu.
Sony'nin dünyanın pek çok noktasında normal sürümün yanında bir de disksiz olan dijital sürümü satışa sunmuş, bu sürüm ülkemizde satışa çıkmamıştı.
Şirket sonunda PlayStation 5'in disksiz sürümünün Türkiye fiyatını ve çıkış tarihini açıkladı.
PlayStation Türkiye resmi Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre PlayStation 5'in disksiz sürümü bu ay içerisinde raflardaki yerini alacak.
Aynı açıklamaya göre, PlayStation 5'in disksiz sürümünün Türkiye fiyatı 5 bin 999 TL olacak. Sony, PlayStation 5'in disksiz sürümünün yurt dışı fiyatını ABD için 399 dolar, Avrupa Birliği ülkeler için 399 euro olarak belirlemişti.
PLAYSTATİON 5’TE HANGİ OYUNLAR YER ALACAK?
Sony geçtiğimiz dönemde platfrormda yer alacak oyunları da açıklamıştı. İşte PS5'te yer alacak oyunlar...
Grand Theft Auto 5 (“expanded and enhanced” – Rockstar) – 2021
Spider-Man: Miles Morales (Insomniac Games) – Holiday 2020
Gran Turismo 7 (Polyphony Digital) – TBA
Ratchet & Clank: Rift Apart (Insomniac Games) – TBA
Project Athena (Square Enix) – TBA
Stray (Annapurna Interactive) – 2021
Returnal (Housemarque) – TBA
Sackboy: A Big Adventure (Sumo Digital) – TBA
Destruction Allstars (Lucid) – TBA
Kena: Bridge of Spirits (Ember Lab) – TBA
Goodbye Volcano High – 2021
Oddworld: Soulstorm (Oddworld Inhabitants) – TBA
Ghostwire: Tokyo (Tango Gameworks) – 2021
Jett: The Far Shore (Superbrothers & Pine Scented) – Holiday 2020
Godfall (Counterplay Games/Gearbox) – Holiday 2020
Solar Ash (Heart Machine) – 2021
Hitman 3 (IO Interactive) – January 2021
Astro’s Playroom (Japan Studio) – TBA
Little Devil Inside – TBA
NBA 2K21 (2K) – Fall 2020
BugSnax (Young Horses) – Holiday 2020
Demon’s Souls Remake (BluePoint Games/Japan Studio) – TBA
Deathloop (Arkane Lyon/Bethesda Softworks) – TBA
Resident Evil 8: Village (Capcom) – 2021