PlayStation 5'in disksiz sürümünün Türkiye fiyatı belli oldu

Japonya merkezli teknoloji şirketi Sony tarafından ilk olarak 1994 yılının sonlarında piyasaya sürülen PlayStation ailesinin son üyesi PlayStation 5 geçtiğimiz aylarda Türkiye'de satışa sunuldu.

Sony'nin dünyanın pek çok noktasında normal sürümün yanında bir de disksiz olan dijital sürümü satışa sunmuş, bu sürüm ülkemizde satışa çıkmamıştı.

Şirket sonunda PlayStation 5'in disksiz sürümünün Türkiye fiyatını ve çıkış tarihini açıkladı.

PlayStation Türkiye resmi Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre PlayStation 5'in disksiz sürümü bu ay içerisinde raflardaki yerini alacak.

Aynı açıklamaya göre, PlayStation 5'in disksiz sürümünün Türkiye fiyatı 5 bin 999 TL olacak. Sony, PlayStation 5'in disksiz sürümünün yurt dışı fiyatını ABD için 399 dolar, Avrupa Birliği ülkeler için 399 euro olarak belirlemişti.

PLAYSTATİON 5’TE HANGİ OYUNLAR YER ALACAK?

Sony geçtiğimiz dönemde platfrormda yer alacak oyunları da açıklamıştı. İşte PS5'te yer alacak oyunlar...

Grand Theft Auto 5 (“expanded and enhanced” – Rockstar) – 2021

Spider-Man: Miles Morales (Insomniac Games) – Holiday 2020

Gran Turismo 7 (Polyphony Digital) – TBA

Ratchet & Clank: Rift Apart (Insomniac Games) – TBA

Project Athena (Square Enix) – TBA

Stray (Annapurna Interactive) – 2021

Returnal (Housemarque) – TBA

Sackboy: A Big Adventure (Sumo Digital) – TBA

Destruction Allstars (Lucid) – TBA

Kena: Bridge of Spirits (Ember Lab) – TBA

Goodbye Volcano High – 2021

Oddworld: Soulstorm (Oddworld Inhabitants) – TBA

Ghostwire: Tokyo (Tango Gameworks) – 2021

Jett: The Far Shore (Superbrothers & Pine Scented) – Holiday 2020

Godfall (Counterplay Games/Gearbox) – Holiday 2020

Solar Ash (Heart Machine) – 2021

Hitman 3 (IO Interactive) – January 2021

Astro’s Playroom (Japan Studio) – TBA

Little Devil Inside – TBA

NBA 2K21 (2K) – Fall 2020

BugSnax (Young Horses) – Holiday 2020

Demon’s Souls Remake (BluePoint Games/Japan Studio) – TBA

Deathloop (Arkane Lyon/Bethesda Softworks) – TBA

Resident Evil 8: Village (Capcom) – 2021

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03/02/2021 08:56