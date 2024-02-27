Playstation oyunlarına büyük zam geldi
27/02/2024
PlayStation oyun fiyatlarına zam geldi. İşte oyunların eski ve yeni fiyatları...
Tam bir ay önce, PlayStation oyunlarının fiyatlarına ciddi bir zam yapılmıştı ve bu zam miktarı oldukça yüksekti. Şimdi ise, o geçen bir ayın ardından, yani bu günlerde tekrar büyük çapta bir zam daha gerçekleşti.
The Witcher 3, Red Dead Redemption 2 ve birçok AAA oyun PlayStation mağazasında yeni fiyatlarıyla karşımıza çıkıyor. İşte zamlanan bazı oyunlar ve yeni fiyatları:
Oyun- Eski fiyatı-Yeni fiyatı
The Last of Us Part 1: 1.199 TL – 2.249 TL
The Witcher 3 Complete Edition: 749 TL – 999 TL
Elden Ring: 1.099 TL – 1.499 TL
Red Dead Redemption 2: 1.199 TL – 1.629 TL
Cyberpunk 2077: 1.499 TL – 1.999 TL
Dark Souls 3: 1.399 TL – 1.879 TL
Mortal Kombat 1: 1.399 TL – 1.879 TL
Assassin’s Creed Mirage: 899 TL – 1.249 TL
Hogwarts Legacy: 1.699 TL – 2.249 TL
Final Fantasy XVI: 1.499 TL – 1.999 TL
Baldur’s Gate 3: 1.300 TL – 1.749 TL