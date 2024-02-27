Playstation oyunlarına büyük zam geldi

ads ads ads ads
27/02/2024

ads
Playstation oyunlarına büyük zam geldi

PlayStation oyun fiyatlarına zam geldi. İşte oyunların eski ve yeni fiyatları...

Tam bir ay önce, PlayStation oyunlarının fiyatlarına ciddi bir zam yapılmıştı ve bu zam miktarı oldukça yüksekti. Şimdi ise, o geçen bir ayın ardından, yani bu günlerde tekrar büyük çapta bir zam daha gerçekleşti.

The Witcher 3, Red Dead Redemption 2 ve birçok AAA oyun PlayStation mağazasında yeni fiyatlarıyla karşımıza çıkıyor. İşte zamlanan bazı oyunlar ve yeni fiyatları:

Oyun- Eski fiyatı-Yeni fiyatı

The Last of Us Part 1: 1.199 TL – 2.249 TL

The Witcher 3 Complete Edition: 749 TL – 999 TL

Elden Ring: 1.099 TL – 1.499 TL

Red Dead Redemption 2: 1.199 TL – 1.629 TL

Cyberpunk 2077: 1.499 TL – 1.999 TL

Dark Souls 3: 1.399 TL – 1.879 TL

Mortal Kombat 1: 1.399 TL – 1.879 TL

Assassin’s Creed Mirage: 899 TL – 1.249 TL

Hogwarts Legacy: 1.699 TL – 2.249 TL

Final Fantasy XVI: 1.499 TL – 1.999 TL

Baldur’s Gate 3: 1.300 TL – 1.749 TL

 

27/02/2024 13:31
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Playstation oyunlarına büyük zam geldi
MANŞETLER

HK TEKNOLOJİ

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.