PlayStation Yaz İndirimleri başladı

PlayStation Store üzerinden Sony, 2018 Yaz İndirimleri dönemini başlattı.

Onlarca PlayStation 4, PlayStation VR, PS Vita ve PlayStaion 3 oyunu ile genişleme paketleri, büyük yaz indirim kampanyasına dahil edilmiş durumda. Tüm paketler dahil toplamda 465 içerik satışa sunuldu. Sizler için seçmiş olduğumuz başlıca oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Gran Turismo Sport - 37 TL

Star War: Battlefront 2 - 59 TL

Assassin's Creed: Origins - 104 TL

GTA 5 - 59 TL

L.A. Noire - 59 TL

Shadow of the Colossus - 47 TL

The Crew 2 - 149 TL