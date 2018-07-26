PlayStation Yaz İndirimleri başladı
PlayStation Store üzerinden Sony, 2018 Yaz İndirimleri dönemini başlattı
26/07/2018
Teknolojioku
PlayStation Store üzerinden Sony, 2018 Yaz İndirimleri dönemini başlattı.
Onlarca PlayStation 4, PlayStation VR, PS Vita ve PlayStaion 3 oyunu ile genişleme paketleri, büyük yaz indirim kampanyasına dahil edilmiş durumda. Tüm paketler dahil toplamda 465 içerik satışa sunuldu. Sizler için seçmiş olduğumuz başlıca oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Gran Turismo Sport - 37 TL
Star War: Battlefront 2 - 59 TL
Assassin's Creed: Origins - 104 TL
GTA 5 - 59 TL
L.A. Noire - 59 TL
Shadow of the Colossus - 47 TL
The Crew 2 - 149 TL