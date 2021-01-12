Plazma tedavisi ağır Covid-19 hastalarına fayda sağlamıyor

Bilim insanları, bunun nedeninin ağır hastalardaki akciğer hasarının, plazmanın iyleştiremeyeceği kadar ileri olmasından kaynakladığını söyledi. Öte yandan, çalışmada insanlardan plazma bağışına devam etmesi istenerek, yaşlı ve kritik hastaların aksine, genç ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde tedavinin yararlı olabileceği ifade edildi.İngiltere’de yapılan geniş kapsamlı bir çalışmada kritik derecede hasta olan corona virüs hastalarına, iyileşen Covid-19’luların kanının enjekte edilmesinin onların iyileşme şanslarını artırmadığı ortaya çıktı.



REMAP-CAP adlı çalışmayı yürüten bilim adamları, plazma tedavisinin hayatta kalma oranlarını etkilemediği ortaya konulduktan sonra, yoğun bakım hastalarında uygulamayı bıraktıklarını açıkladılar.

Bununla birlikte araştırmacılar, orta derecede Covid hastalığı olan kişilerde, semptomları kötüleşmeden önce enfeksiyonu durdurup durduramayacağını görmek için antikor açısından zengin plazmayı test etmeye devam edecek.

2 BİN KİŞİ İNCELENDİ

Yapılan araştırma, genel olarak tedavinin, sağ kalımı artırmada veya yoğun bakım ünitesinde geçirilen günlerin sayısını azaltmada istatistiksel olarak "yararlı olma olasılığının düşük olduğunu" gösterdi. Araştırmacılar, çalışmaya 2 bin ağır Covid-19 hastasında tam analizler yapılmasının ardından, yoğun bakım hastalarını değerlendirmeyi bıraktı.

Kanada'daki Quebec Üniversitesi'nden Profesör Alexis Turgeon, "Plazma tedavisi, yoğun bakım ünitesine kabul edilen ağır Covid-19 hastalarında sonucu iyileştirmiyor gibi görünüyor. Ancak bunun nedeni akciğer hasarının iyileşen plazmanın bir fark yaratamayacak kadar ileri olması olabilir” ifadelerini kullandı.

DAHA GENÇ VE ZAYIF BAĞIŞIKLIK SİTEMİNE SAHİP OLANLARDAKİ ETKİSİ ARAŞTIRILIYOR

Diğer taraftan, Imperial College London liderliğindeki uluslararası çalışma, daha önce Covid-19’a yakalanan insanların plazma bağışlamaya devam etmelerini istedi.



Imperial College of London’dan anestezi ve yoğun bakım doktoru Anthony Gordon, “REMAP-CAP'in hangi hastaların plazma tadavisinden fayda görebileceğine dair önemli kanıtlar sağlayabilmesine sevindim. Kritik hastaların herhangi bir fayda sağlamaması hayal kırıklığına uğratsa da, tedavi hala hayati önem taşıyor.Nekaher plazma değerli bir kaynaktır ve şimdi tam olarak hangi hastaların tedaviden en fazla fayda sağlayacağını belirlemeye odaklanmaya devam edebiliriz. Daha erken yaşta olan kişiler veya bağışıklık sistemi zayıf olanların tedaviden fayda sağlayabileceğini umuyoruz”' dedi.

YÜZ YILDIR KULLANILIYOR

Yaklaşık bir yüzyıldır Covid-19 dışındaki diğer hastalıklar içinde uygulanan plazma tedavisinde kanın sıvı kısmını kullanılıyor. Plazma tüm kan hacminin yaklaşık yüzde 55'ini oluşturuyor ve kırmızı ile beyaz kan hücrelerinin vücuda taşınmasını sağlıyor. Antikor açısından zengin plazma, virüsün temizlenmesine yardımcı olabileceği umuduyla kendi antikorlarını üretmek için mücadele eden Covid-19 hastalarına enjekte ediliyor. Bağışçılar, hastalık için pozitif test etmiş olması ve iyileşmelerinin ardından en az üç-dört hafta geçmesi gerekiyor.



Tedavi, daha önce 50 milyon insanı öldürdüğü tahmin edilen 1918 İspanyol gribi, Ebola, SARS ve MERS salgınında da kullanıldı. Kan temelli tedavinin önemli avantajını, hemen kullanılabilir olması oluşturuyor. Ayrıca, seri üretimden önce denemeler ve düzenlemelerden geçirilmesi nedeniyle milyonlarca liraya mal olan yeni bir ilaç geliştirmekten önemli ölçüde daha ucuz.

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12/01/2021 21:20