Pochettino'nun yerine Galtier

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05/07/2022

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Pochettino'nun yerine Galtier

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) son şampiyonu Paris Saint-Germain'de (PSG) görevden alınan Mauricio Pochettino'nun yerine Christophe Galtier teknik direktörlüğe getirildi.

Arjantinli teknik direktör Pochettino'nun görevine son veren Fransız devi, yeni çalıştırıcısını saatler içinde açıkladı. PSG'de takımın başına Christophe Galtier getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fransız teknik direktör Galtier ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

55 yaşındaki Galtier kariyerinde Saint-Etienne (2009-2017), Lille (2017-2021) ve Nice (2021-2022) kulüplerini çalıştırdı.

2020-21 sezonunda Lille'i Ligue 1 şampiyonluğuna taşıyan Galtier'nin geçen sezon başında bulunduğu Nice, Fransa Kupası'nda final oynadı, ligi ise 5. sırada bitirdi.

05/07/2022 19:57
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TAGS: Pochettino’nun yerine Galtier
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