Podoremi Ayak Sağlığı ve Bakım Merkezi açıldı

Lefkoşa yeni bir ayak bakım merkezine kavuştu. Podoremi Ayak Sağlığı ve Bakım Merkezi Metehan Bölgesi’nde hızmet vermeye başladı. Medikal Ayak Bakım Uzmanı Şerife Uluboy tarafından hizmet veren Podoremi Ayak Sağlığı ve Bakım Merkezi, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı tarafından açıldı.

Her yaş grubundaki kişilere hizmet verecek olan Podoremi Ayak Sağlığı ve Bakım Merkezi, tüm ayak ve tırnak problemlerine yönelik çözümler sunuyor.

Özellikle diyabet hastaları için büyük önem taşıyan medikal ayak bakımı uzmanlar tarafından koruyucu bakımlarla kontrol altında tutulmalıdır. Bu nedenle merkezin, ülkemizde bir eksiklik olan ayak sağlığı bakımı konusunda büyük bir açığı kapatacağına inanılmakta.

Lefkoşa Metehan Bögesi Kemal Şemiler Caddesi No:6 Kat 1’de hızmet vermeye başlayan Podoremi Ayak Sağlığı ve Bakım Merkezi’nde, batık tırnak, tırnak mantarı bakımı, diyabetik ayak bakımı, medikal ayak bakımı, nasır bakımı, çatlak topuk bakımı, hamile ayak bakımı, sporcu ayak bakımı, deforme tırnak bakımı ve kalınlaşmış tırnak bakımı yapılmaktadır.