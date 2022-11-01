Pogba da Katar'da yok

2022 Dünya Kupası'na kısa bir süre kala Fransa'da sakatlık kabusu yaşanıyor. Kante'nin ardından Paul Pogba'nın da Katar'da oynayamayacağı açıklandı

Bilgiyi, menajeri Rafaela Pimenta verdi.

Dizinden sakatlığı bulunan Pogba, Eylül ayında geçirdiği ameliyatın ardından bu ay Juventus ile antrenmanlara geri dönmüştü. Fakat Fransız yıldızın sakatlığı nüksetti.

Pogba, Manchester United'dan Juve'ye döndükten sonra hiç forma giyemedi. En son Nisan ayında oynadı.

Fransa'da bir diğer as futbolcu Chelsea'li Kante'nin de daha önce oynayamayacağı açıklanmıştı.

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01/11/2022 10:34