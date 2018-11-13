Pokemonlar beyaz perdeye geliyor!

Dünyanın en çok izlenen çizgi filmlerinden biri olan Pokemon, nihayet beyaz perdeyle buluşuyor. İlk live-action Pokemon filmi Pokemon Detective Pikachu için merakla beklenen fragman yayınlandı.

Warner Bros. Pictures tarafından beyaz perdeye aktarılan ilk live-action filmi olan Pokemon Detective Pikachu için merakla beklenen tanıtım videosu yayınlandı.

Bir zamanlar ülkemizde de yayınlanan ve çocukların sevgilisi haline gelen Pokemon, daha önce defalarca beyaz perdede boy göstermişti. Fakat sinemada gösterime giren tüm Pokemon filmleri çizgi film tadında ve sezon finalleriyle ilişkiliydi.

Yeni gelecek olan Pokemon filmi ise live-action tarzında bir yapım. Yani pokemonlar, Pokemon Detective Pikachu ile gerçek dünyaya geliyor diyebiliriz.

Pokemon Detective Pikachu kadrosunda Justice Smith, Kathryn Newton ve Ken Watanabe gibi isimler yer alıyor. Ayrıca Pikachu'nun seslendirmesini de Ryan Reynolds gerçekleştiriyor.

Pokemon live-action filmi tüm dünya ile aynı anda ülkemizde de 10 Mayıs 2019'da vizyona girecek. Film şimdiden 2019'un en çok gişe yapan filmi olmaya aday gösteriliyor.

Dünya çapındaki Pokemon çılgınlığını göz önüne alırsak, bu pek de uzak bir ihtimal sayılmaz. Keza Pokemon Go oyunu da bu sayede sadece günler içerisinde milyonlarca kullanıcıya ulaşmayı başarmıştı.

Bu arada filmin aynı isimli Pokemon Detective Pikachu oyunundan uyarlandığını da hatırlatalım.

Yayınlanan tanıtım videosuna buradan göz atabilirsiniz.