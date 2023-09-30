Polaris Gymkhana Şampiyonası Alayköy’de devam etti

Geçtiğimiz sezon Kıbrıs’ta ilk kez organize edilen “Gymkhana” yarışı, bu sezon Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu (KITMOK) organizasyonu ile şampiyona şeklinde yapılıyor. Polaris’in şampiyona sponsoru olduğu Gymkhana şampiyonası 26 Eylül 2023 Salı akşamüzeri Etkin Şoför Okulu sponsorluğunda, Alayköy Sanayi Bölgesi Tır Parkı’nda yapıldı. Akşamüzeri başlayan ve miniklerin ön planda olduğu keyifli yarış akşam son buldu. Yaşları 2 ile 11 arasında değişen 8 minik sporcu motosiklet ve ATV yeteneklerini gösterdi ve izleyenlerden takdir topladı. Organizasyonda ayrıca yetişkin sporcular da 8 çizme, U dönüşü, 360 derece dönüş gibi manevralar ve slalom ile stop testini hatasız yaparak rakiplerini geride bırakmaya çalıştı.

Polaris’in şampiyona sponsorluğu ve Etkin Şoför Okulu’nun yarış sponsorluğunun yanı sıra; Gönyeli-Alayköy Belediyesi, Küçük Kaymaklı Spor Kulübü, Güven Sigorta, Worldtech Büroteknik, Berna Güzel Elektronik, Yemek Kutusu ve damalibayrak.net’in de katkılarıyla yapılan organizasyon sonunda dereceye girenlere kupalarını KITMOK Başkanı İbrahim Önderoğlu ve Etkin Şoför Okulu Direktörü Özün Etkin takdim etti.

Serbest kategoride Cemal Çelik birinci, Hasan Solakay ikinci, Emre Yağcıoğlu üçüncü oldu. Supermoto sınıfında Melek Kurtman birinci, Volkan Kurtman ikinci ve Angelina üçüncü oldu. Hayabusa kategorisinde ise Hasan Çelebi birinci, Serhat Özen ikinci ve Sokoli Gardelina üçüncü oldu. Güzel ve serin bir havada yapılan yarışta özellikle miniklerin ve ailelerin heyecanı görülmeye değerdi. Yarışa katılan tüm miniklere de madalya verildi.

Serbest kategorisi

1.Cemal Çelik

2.Hasan Solakay

3.Emre Yağcıoğlu

Supermoto kategorisi

1.Melek Kurtman

2.Volkan Kurtman

3.Angelina

Hayabusa kategorisi

1.Hasan Çelebi

2.Serhat Özen

3.Sokoli Gardelina

Gençler kategorisi

İklim Güvenler,

Can Özsoylular,

Mehmet Çelebi,

Süleyman Ağa,

Aren Öztürk,

Cerem Moda,

Narem Moda,

Aziz Çelik