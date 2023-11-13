Polat çiftinin şüpheli gezileri ortaya çıktı! İşte suç kayıtları

Haklarında “kara para aklama”, “bahis oynatma” ve “vergi kaçırma” gibi iddialar bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile yakınları hakkında yürütülen soruşturma devam ederken, yeni bilgiler de ortaya çıkıyor.



Nihat Uludağ'ın açıklamaları şöyle:

Sıra dışı bir yaşam hikayesi var. Doğum fotoğrafçılığından başlayan, holdinglere kadar uzanana şaşalı hayata ve cezaevine kadar giden ilginç bir hikayesi var. MASAK Dilan ve Engin Polat çiftinin para hareketleri ile ilgili 49 sayfalık rapor hazırladı. 500 milyon TL’nin üzerindeki bir para satışlardan, bankadaki pos cihazlarından ve kredi kartlarından Polat’lar şirket grubuna geldiği tespit edildi. Bu para Polat şirketler grubunda toplandı.

“‘ELDEN ALDIĞIM BORÇ KARŞILIĞI PARAYI ALDIM’ DİYOR”

Burada toplandı ama paranın seyri bitmiyor. Bu noktadan sonra Engin Polat ve Dilan Polat’ın birinci derece yakınları olan kişiler tekniğe gidiyorlar. Bu şirketlerden bu paraları 250 milyon TL parayı alıyor ve nakit olarak çekiyorlar. Açıklama bölümüne elden aldığım borç karşılığı bu parayı aldım diyor.

Bu sefer paranın yolculuğu direkt Engin, Dilan Polat’ı ilgilendiren noktalara gidiyor. 4 milyon TL Dilan Polat’ın kardeşine gitmiş, 7 milyon TL Dilan Polat’a yatırılmış, 52 milyon TL Engin Polat’a elden yatırılmış, 3 milyon Sezgin Polat (Engin Polat’ın babasına yatırılmış). Normalde paralar nakit yatmaz. Bu paralar aynı gün çekiliyor. Engin, Dilan Polat’ın firmalarına yatırılıyor.

‘BU BUZDAĞI’NIN GÖRÜNEN YÜZÜ’

Paraların büyük bölümü gayrimenkul ve otomotiv sanayi şirketleri var. Bu Engin Polat’a ait bir şirket. 24 adet taşınmaz ve 15 adet gayrimenkul alımı yapıldığı paranın şu şekilde dağıtımı olduğu tespit ediliyor. Buzdağının bu görünen yüzü.

MASAK uzmanları diyor ki bu işlemler arasında yapanlar çoklukla kredi kartı dolandırıcıları, yasa dışı bahisle ilgili kişilerin olduğu tespit edilmiştir diyor.