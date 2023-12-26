Polat Paşa Lisesi, “Yeşil Okullar” projesine katıldı

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26/12/2023

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Polat Paşa Lisesi, “Yeşil Okullar” projesine katıldı

Uluslararası Final Üniversitesi, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle gerçekleştirilen “Yeşil Okullar” projesi hızla büyüyor.

Polat Paşa Lisesi, “Yeşil Okullar” projesi kapsamında okul içerisinde sera kurdu üretime geçti.

Okulda belirlenen yeşil alan içerisinde öğrenciler golyanduro ve fasulye hasadı yaptı. Hasadı gerçekleştirilen ürünler öğretmenler tarafından satın alındı.

“Yeşil Okullar” projesi kapsamında Polat Paşa Lisesi’nde satılan ürünler okul aile birliği vasıtasıyla okulun ihtiyaçlarında kullanılacak.

26/12/2023 15:49
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TAGS: Polat Paşa Lisesi, “Yeşil Okullar” projesine katıldı
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