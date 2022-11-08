Polatpaşa Lisesi, Akdoğan’a çim saha kazandıracak

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08/11/2022

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Polatpaşa Lisesi, Akdoğan’a çim saha kazandıracak

Ertuğrul Aktu’nun müdürlüğünü yaptığı Polatpaşa Lisesi, Akdoğan’a çim saha kazandırmak için çalışmalar başlattı.

Yıllardır atıl durumda olan okul önündeki alan çim futbol sahası olacak. Polatpaşa Lisesi öğretmen – öğrenci ve çalışanları, okul aile birliği başkan ve yönetim kurulu, Akdoğan Belediyesi ve bölge faaliyet gösteren bazı şirketlerin katkılarıyla çimlendirilecek olan alanda çalışmalar başlatıldı.

İmece usulü yapılan çalışmaların yıl içerisinde tamamlanarak, çim futbol sahasının hizmete konulması hedefleniyor.

08/11/2022 10:18
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TAGS: Polatpaşa Lisesi, Akdoğan
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