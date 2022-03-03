Polestar'dan Tesla Roadster'a rakip: Polestar O2 tanıtıldı

Volvo ve Çinli Geely'nin ortak girişimi olan elektrikli otomobil üreticisi Polestar, yeni konseptini tanıttı.Los Angeles'ta görücüye çıkan Polestar O2, Tesla Roadster'a rakip olabilecek bir üstü açılabilir bir model.

Şirket, şimdilik sadece bir konsept olan araçla ilgili pil kapasitesi, menzil veya hızlanma ile ilgili bir bilgi paylaşmadı.

Ancak Polestar CEO'su Thomas Ingenlath'a göre bu kısa dingil mesafesinden ödün vermeden 110 kilovatın üzerinde bir pil gücü sunabilecekler.

O2, markanın bir diğer konsept modeli olan Polestar Precept gibi keskin hatlara ve benzer aydınlatma grubuna sahip.

Aracın iç kısmında ise tüm yumuşak malzemeler için geri dönüştürülmül polyester kullanılmış.

Aracın bir baika dikkat çeken özelliği ise arka koltukların gerisine konumlandırılmış bir drone. Sürücüler 100 kilometre saat hıza kadar bu drone sayesinde sürüş esnasında kendilerini çekebilecekler.

Ayrıca kaydedilen bu görüntüler aracın ekranında düzenlenip paylaşılabilecek.

Aracın seri üretimi geçiş geçmeyeceği ise henüz belli değil.

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03/03/2022 11:32