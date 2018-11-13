Poli Hirsofu’daki Kıbrıs Türk Malıyla İlgili Kargaşa

Poli Hirsofu’nun girişinde yer alan ve Poli Hirsofu Belediyesi tarafından yeşil alan olarak kullanılmakta olan küçük bir Kıbrıs Türk arazisinin, Kıbrıs Türk Malları İdaresi Birimi tarafından yaklaşık üç yıl önce hak sahibi bir göçmene tahsis edildiğini yazan Politis gazetesi, belediyenin, Kıbrıs Türk Malları İdaresi Birimi’nden yaklaşık bir yıl önce, arazinin hak sahibi bir kişiye verilmesinden ötürü, burayı serbest bırakmaya çağrıldığı bir mektup aldığını kaydetti.



Gazete, belediyenin ise bir mektupla, arazinin kamu yararına olacak şekilde kullanılması için kendisine kiralanmasını istediğini belirtti.



Arazinin tahsis edildiği kişinin ise, buraya bir iş yeri inşa etmek için talepte bulunduğunu yazan gazete, belediyenin kısa zamanda önce İçişleri Bakanlığından, arazinin bir iş yeri inşa edilmesine dair izinlere sahip olmaması halinde, belediyenin talebinin inceleneceğine dair mektup aldığını ifade etti.



Hak sahibi göçmenin, araziye bir eczane inşa etmek için inşaat izni çıkarılması başvurusunda bulunduğunu; Şehir Planlama Dairesinin ise belediyeden bu hususta görüş istediğini kaydeden gazete, konunun Belediye Meclisini böldüğünü ekledi.