Poliklinik randevu telefonlarında arıza meydana geldi!

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Polikliniği’nde randevu için kullanılan 1101 ve 02 numaralı hatlar geçici bir süre devre dışı olacak.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, hatların teknik bir sıkıntı nedeniyle devre dışı kaldığı, bu sürede, mesai saatleri içerisinde randevu almak için 2285441’den 1554-55-56-57 numaralı hatların kullanımda olacağı belirtildi.

17/02/2020 22:08