(Kamalı Haber) - Girne’de faaliyet gösteren bir kiralık araç şirketinden aldığı arabanın içerisinde silah unutan ve Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nden kaçtığı ortaya çıkan Hasan Polili bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Lapta Karakolu’nda Polis memuru Hasan Denyalı, Girne’de faaliyet gösteren bir kiralık araç şirketinin polisi arayıp kiralamış oldukları ve geri aldıkları aracın içerisinde temizlik yapıldığı esnada tabanca bulunduğunu bildirdiklerini söyledi. Polisin söz konusu şirkete gidip araçtaki sürücü koltuğunun altında markası belli olmayan 7.65 mm silahı emare aldıklarını söyledi.

Polis memuru, ayrıca araç içerisinde zanlıya ait araç kiralama sözleşmesi bulduklarını ifade etti. Polis yapılan soruşturmada zanlının 29 Eylül 2 Ekim tarihleri arasında aracı kiraladığının tespit edildiğini ifade etti.

Zanlının Girne’de tespit edilerek tutuklandığını kaydeden polis, zanlının barış ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi gördüğünü ve hastaneden kaçtığını söyledi.

Polis, zanlının 3 gündür tutuklu olduğunu, bu süre içerisinde ayrılma aşamasında olan eşiyle görüşüldüğünü ifade ederek, zanlının karısının daha önce söz konusu silahı onun tasarrufunda gördüğünü söylediğini aktardı.

Soruşturmanın devam ettiğini, silahla ilgili parmak izi ve balistik incelemesinin sürdüğünü kaydeden polis, zanlının 2 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme zanlının 2 gün tutuklu kalmasına, bu sürenin ise barış ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde geçirilmesine emir verdi.

06/11/2019 19:35