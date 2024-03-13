'Polio Paul' hayatını kaybetti

ABD'de yaşayan 'Polio Paul' lakaplı Paul Alexander 72 yılını yaklaşık 300 kilo ağırlığındaki metal bir kapsülün içinde geçirerek sıra dışı bir rekora imza attı.

Çocuk felcinden sağ kurtulan ve hayatının neredeyse tamamını demir akciğerle geçiren Alexander'ın 11 Mart Pazartesi günü hayatını kaybettiği öğrenildi.

ÇOCUK FELCİ SALGININDAN KURTULDU, DEMİR AKCİĞER İLE TANIŞTI

78 yaşında hayata gözlerini yuman Alexander, 1952 yılında çocuk felci geçirdiğinde henüz 6 yaşındaydı. O dönem ülkede 58.000 vakanın bildirildiği, ABD tarihindeki en kötü çocuk felci salgını yaşanıyordu.

Teşhis konulduktan kısa bir süre sonra vücudunun ölümcül hastalıkla mücadele etmesine yardımcı olmak o zamanlar 'tıbbi bir mucize' olarak kabul edilen ve 'demir akciğer' olarak bilinen metal bir makinenin içine yerleştirildi.