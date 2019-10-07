Polis: 3 kişi aranıyor

Güney Kıbrıs’a yasa dışı yollardan adam kaçırmak için gizli anlaşma yapan zanlılar Hüseyin Erseyis, Ahmad Nawaz, Kıngsley Enow Besone, Madeleıne Jeanne Ebelle Koko, Shella Nakah Penn, Muhammad Zahid ve Alkan Canit bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ömer Can, olguları aktardı. Polis, zanlı Hüseyin Erseyis, Ahmad Nawaz, Alkan Canit, Kıngsley Enow Besone, Madeleıne Jeanne Ebelle Koko, Shella Nakah Penn ve Muhammad Zahid’in Ağır bir cürüm işlemek kastı ile gizli ittifak suçlarından methaldar olduklarını belirtti. Polis, 1 Ekim 2019 tarihinde saat 20.30’da Ercan Havaalanı’nın karşısındaki yarım inşaatta zanlı Hüseyin Erseyis, Ahmad Nawaz’ın, KKTC’ye öğrenci statüsünde gelen Kıngsley Enow Besone, Madeleıne Jeanne Ebelle Koko, Shella Nakah Penn ve Muhammad Zahid’le yasadışı yollardan Güney Kıbrıs’a geçirmek için anlaşıp, Ağır bir cürüm işlemek kastı ile gizli ittifak kurdukları gerekçesiyle tutuklandıklarını belirtti. Polis, zanlı Hüseyin Erseyis’in cep telefonunda Whatsapp’tan insanları Güney Kıbrıs’a nasıl geçirdiklerine dair bilgiler tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlı Ahmad Nawaz’ın telefonundan sildiği bilgilerin geri döndürülmeye çalışıldığını aktardı.

Polis, zanlı Hüseyin Erseyis, Ahmad Nawaz’ın ikinci birer gönüllü ifade verip, suçlamaları kabul ettiklerini söyledi. Polis, ifadelerin teyit ve tekzibinin yanı sıra aranan 3 şahıs olduğunu belirtip, zanlıların 4 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlılar 4,5 ve 6 tutukluluk talebine itiraz etmesi üzerine yapılan duruşma sonucunda huzurunda verilen şahadeti ve itirazları değerlendiren Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 4 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber)

07/10/2019 16:04