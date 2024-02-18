Polis 5 ilçede sokağa indi kapsamlı denetim yaptı!

Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlükleri tarafından dün akşam 18.00 ile bu sabah 03.00 saatleri arasında beş ilçede yapılan eş zamanlı asayiş ve trafik denetimlerinde; toplam 8 bin 992 araç sürücüsü denetlendi, 1867’si çeşitli trafik suçlarından rapor edildi. Trafikte rapor edilen suçlar içinde ilk sırada sürat yer aldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, toplam 3 sürücünün tutuklandığı trafik denetimlerinde, 234 araç ise trafikten men edildi.

Denetimler kapsamında, beş ilçede toplam 16 kişinin ikamet izinsiz olduğu tespit edilerek tutuklandı. Ayrıca, kumarhanede bulunması yasak toplam 104 kişi aleyhine de yasal işleme gidildi.

Lefkoşa

Lefkoşa’daki denetimlerde, ikamet izinsiz olarak ülkede kaldığı tespit edilen 3 kişi tutuklanırken, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 34 kişi aleyhinde yasal işleme gidildi.

Lefkoşa’daki trafik denetimlerinde ise 3 bin 185 araç sürücüsü kontrol edildi, 648 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı ve 139 araç ise trafikten men edildi.

Lefkoşa’daki sürücülerin 145’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 112’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 93’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 22’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 22’si aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmakü, 12’si sigortasız araç kullanmak, 10’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si kayıtsız araç kullanmak ve 1’i de trafik ışıklarına uymamak suçlarından rapor edildi.

Gazimağusa

Gazimağusa’daki denetimlerde ikamet izinsiz olarak ülkede kaldığı tespit edilen 5 kişi tutuklanırken, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 26 kişi aleyhinde yasal işleme gidildi.

Trafik denetimlerinde ise 2 bin 182 araç sürücüsü kontrol edildi, 496 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 2 sürücü tutuklandı ve 3 araç trafikten men edildi. Gazimağusa’daki sürücülerin 313’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 13’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 4’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak suçlarından rapor edildi.

Girne uyuşturucudan tutuklama

Girne’de ikamet izinsiz olarak ülkede kaldığı tespit edilen 8 kişi tutuklanırken, evinde yapılan aramada yaklaşık 6 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilen E.Ö.(E-62) de tutuklandı. Ayrıca, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 25 kişi aleyhinde yasal işleme gidildi.

Girne’deki trafik denetimlerinde 1700 araç sürücüsü kontrol edildi, 401 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı ve 60 araç trafikten men edildi. Sürücülerin 137’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 33’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 24’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 6’sı sigortasız araç kullanmak, 5’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak suçlarından rapor edildi.

Güzelyurt'ta iki kişi uyuşturucu tasarrufundan tutuklandı

Güzelyurt’ta A.M.(E-27) ve G.K.(K-38), araçta ve üzerlerinde yapılan aramada tasarruflarında yaklaşık 1 gram ağırlığında kokain türü ile yaklaşık 1 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde tütün ile karışık Hint keneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü tespit edilerek tutuklandı.

Güzelyurt'taki trafik denetimlerinde 704 araç sürücüsü kontrol edildi, 57’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 11’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 6’sı sigortasız araç kullanmak, 4’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak olmak üzere toplam 88 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 4 araç ise trafikten men edildi.

İskele

Polisin İskele’deki asayiş ve trafik denetimlerinde ise kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 19 kişi aleyhinde yasal işleme gidildi.

Trafik denetimlerinde de 1221 araç sürücüsü kontrol edildi, 234 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 1 kişi tutuklandı ve 28 araç trafikten men edildi.

Sürücülerin 130’u yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 16’sı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 7’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 5’i sigortasız araç kullanmak, 4’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 3’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak ve 2’si de kayıtsız araç kullanmak suçlarından rapor edildi.