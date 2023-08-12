Polis: 86 yaşındaki kadının vücudunun çeşitli yerlerinde darp izi tespit edildi

(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da meydana gelen darp ve ciddi darp suçlarından tutuklanan 53 yaşındaki Türkmenistan uyruklu Gülbahar Ergeshev, bugün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesinde gerçekleştirilen duruşmada Lefkoşa Adli Şubede görevli polis çavuşu Mustafa Özmüezzin olguları aktardı. Polis, zanlının 2023 yılı ağustos ayı içerisinde Lefkoşa’nın Marmara bölgesinde bakıcılığını yaptığı 86 yaşındaki kadını ciddi şekilde darp ettiğine dair iddialar üzerine tutuklandığını söyledi. Polis, ailenin şikâyeti üzerine soruşturma başlatıldığını, zanlının gözaltına alınırken, darp edilen 86 yaşındaki kadının doktor kontrolünden geçirildiğini ifade etti. Polis, kadının vücudunun çeşitli yerlerinden darp izi tespit edildiğini ve bu yönde rapor alındığını söyledi.

Polis çavuşu Özmüezzin, zanlının bakmakla yükümlü olduğu kadını darp etmesinin yanı sıra geceleri sürekli evden ayrıldığını ve gece boyu yalnız bıraktığına dair de iddialar olduğunu açıkladı. Polis, zanlı hakkındaki iddialar üzerine soruşturma başlatıldığını, darp edilen kadının komşularından, doktordan ifade alınacağını belirtti. Polis, çevreden de araştırma yapacaklarını belirterek, soruşturma amaçlı zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Talebi değerlendiren mahkeme, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.