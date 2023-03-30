Polis açıkladı: Zanlı kaza anında 187 promil alkollü

Girne'de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde Adem Kocabaş’ın ölümüyle sonuçlanan kazanın ardından tutuklanan Aliye İnanoğlu bugün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Trafik Şubesinde görevli Polis çavuşu Nadir Timuçin şahadetinde şunları söyledi:

“23.03.2023 tarihinde, saat 21.25 sıralarında, Girne'de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde Aliye İnanoğlu (K-32), yönetimindeki KM 004 plakalı araç ile Alsancak istikametine doğru seyrettiği sırada Merit Park Otel kavşağını geçtikten sonra dikkatsizce önünde seyreden araçları geçmek için yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Erdem Hondurlu(E-24) yönetimindeki DZ 244 plakalı araç ile çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile DZ 244 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Süleyman Kocabaş (E-21), İbrahim Kaynarca (E-22) ve Adem Kocabaş (E-24) Girne Dr. Akçiçek Hastanesine kaldırılmışlardır. Adem Kocabaş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Kaza mahallinde birçok kamera tespit edilmiştir. Alınması gereken ifadeler ve incelenecek birçok kamera görüntüsü mevcuttur. Ayrıca Aliye İnanoğlu’ndan alkol testi için kan örneği alındı. Alınan kan örneğinin analiz sonuçları çıktı. Zanlının kaza anında 187 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kanser hastası olan zanlının kullandığı ilaçlarla ilgili analiz sonuçları ise henüz çıkmadı.

Polis, şu ana kadar 11 ifade aldık,7 kamera görüntüsü inceledik.

Soruşturma devam etmektedir, alınacak birçok ifade vardır. Zanlının 5 gün daha tutuklu kalmasını talep ederim.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlı hakkında 5 gün tutukluluk emri verdi.

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30/03/2023 19:45