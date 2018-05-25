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Polis açıkladı: Vergi Dairesi Müdürü'nün aracı kundaklandı!

Gelir ve Vergi Dairesi Müdürü Özdemir Kalkanlı’nın aracının üzerine muhtemelen yanıcı madde dökülerek yakıldığı bildirildi.

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25/05/2018

Polis açıkladı: Vergi Dairesi Müdürü'nün aracı kundaklandı!
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Gelir ve Vergi Dairesi Müdürü Özdemir Kalkanlı’nın aracının üzerine muhtemelen yanıcı madde dökülerek yakıldığı bildirildi.

Polisten verilen bilgiye göre, Kalkanlı’nın JY 861 plakalı aracı dün 02:45 sıralarında Kalkanlı’daki evinin avlusunda park halinde iken, meçhul kişi ve kişiler tarafından muhtemelen yanıcı madde kullanılarak ateşe verildi. Soruşturma devam ediyor.

 

 

 

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TAGS: vergi dairesi, kundaklama, lefkoşa
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