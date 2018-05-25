Polis açıkladı: Vergi Dairesi Müdürü'nün aracı kundaklandı!

Gelir ve Vergi Dairesi Müdürü Özdemir Kalkanlı’nın aracının üzerine muhtemelen yanıcı madde dökülerek yakıldığı bildirildi.



Polisten verilen bilgiye göre, Kalkanlı’nın JY 861 plakalı aracı dün 02:45 sıralarında Kalkanlı’daki evinin avlusunda park halinde iken, meçhul kişi ve kişiler tarafından muhtemelen yanıcı madde kullanılarak ateşe verildi. Soruşturma devam ediyor.