Polis aracından içinde silah da olan çanta çalındı

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11/02/2025

Polis aracından içinde silah da olan çanta çalındı

Limasol’da bir polisin aracının camını kıran ve içinde polisin silahının da bulunduğu çantayı çalan 36 yaşındaki bir şahıs tutuklandı.

Fileleftheros gazetesi, Limasol’da aracını park ederek bir binaya giren polisin, aracına döndüğünde araç camının kırıldığını ve içinde silahın da bulunduğu çantasının çalındığını tespit ettiğini yazdı.

Gazete, polisin çantasında silahının yanı sıra iki adet dolu şarjör, kelepçeler ve diğer kişisel eşyalarının bulunduğunu belirtirken çantada silah olduğunu gören 36 yaşındaki hırsızın çantayı çok yakındaki bir parka atarak kaçtığını ancak daha sonra yakanarak tutuklandığını da aktardı.

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TAGS: haber, kıbrıs
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