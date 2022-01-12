Polis Arapköy'de son durak 2 operasyonu yaptı

Arapköy'de kanunsuz uyuşturucu ve gümrüksüz mal tasarrufu suçundan bir kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre; Arapköy'de, 11.01.2022 tarihinde, saat 18:30 sıralarında, Girne Polis Müdürlüğü ile Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon (Son Durak-2 Operasyonu) sonucu E.K.(E-51)’nin kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada; yaklaşık 650 gr. ağırlığında hintkeneviri ile yaklaşık 28 gr. ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve gümrüğe beyan edilmemiş 360 paket sigara bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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12/01/2022 12:39