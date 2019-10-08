Polis azmettiricinin peşinde

Gazimağusa’da Acun Sokak Karakaşlı A 2 apartmanın alt katındaki park yerinde bulunan C.Y’ na ait MH.111 plakalı aracın üzerine yanıcı madde dökerek tamamen yanmasına ve aynı yerde bulunan G.K ye ait NV.330 plakalı aracın da kısmen yanmasıyla ilgili Gazimağusa polisinin 9 günlük titiz çalışması sonucu Ahmet Kara, Hüseyin Kara ve Engin Erensu zanlı olarak 4.10.19 tarihinde Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklanmıştı. Zanlılar, 5.10.19 tarihinde kundakçılık ve kasti hasar suçlamasıyla mahkemeye çıkarılmışlar ve haklarında 3’er gün tutukluluk emri alınmıştı. Her 3 zanlı bugün ek tutukluluk talebiyle ilgili olarak yeniden Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı. İddia makamı adına mahkemede yeminli şahadet veren Gökhan Kol 3 günlük tutukluluk süresinde yapmış olduğu icraatları ile ilgili mahkemeye bilgi aktardı. Kol, bu süre içerisinde Güvercinlik sanayi bölgesi yakınlarda çakıllı toprak yoldaki arazide naylon poşet içerisinde bir adet benzin bidonu ve olayda kullanıldığı düşünülen bir adet ucu düz tornavida ile makas bulunarak emare olarak alındığını aktardı. Olayda alınan birçok emarenin parmak izi araştırması için parmak izi şubesine gönderildiğini, bidon içerisindeki sıvı ile olay günü zanlıların giymekte olduğu kıyafetlerin tetkiki için T.C. ile yazışmalar yapıldığına vurgu yapan Kol bu mesele ile ilgili birçok şahsın bağlantılı olduğuna dair kuvvetli inançları olduğunu belirtti. Kamera kayıtlarındaki incelemelerinin devam ettiği ve telefon dökümleri ile ilgili raporun henüz ellerine ulaşmadığını belirten tahkikat memuru Gökhan Kol bir soru üzerine bu olayın kimin teşviki ile yapıldığına dair bilgilerinin olmadığını söyledi.

Önündeki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler tahkikat memurunun talep ettiği süre içerisinde yapacağı icraatla ilgili detaylı bilgi aktardığına değinerek süreye ihtiyacı olduğu aşikârdır dedi. Kıdemli yargıç Güzeler polisin tahkikatını salimen yürütebilmesi maksadıyla zanlıların 6 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

08/10/2019 19:29