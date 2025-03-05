Polis Basın Subaylığı açıkladı: PKK İddiası Doğru Değil

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 04.03.2025 tarihli Avrupa Gazetesinde, “PKK İftirası ile Sınır Dışı Ettiler” başlığı altında yer alan haber içeriğinde, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu kadın bir şahsın “PKK Örgüt Üyesi” diye iftira atılarak önce hapse gönderildiği, ardından da Girne Limanı’ndan sınır dışı edildiği yönünde gerçek dışı haber yer almaktadır.

Haberde konu edilen kadın şahıs, 31 Temmuz 2024 tarihinde Karşıyaka’da işlemiş olduğu “Şiddet Tehdidi” suçundan dolayı aleyhinde yürütülen soruşturma kapsamında, Girne Kaza Mahkemesi tarafından mahkum edilerek 16 gün hapis cezasına çarptırılmıştır.

Konu şahsın aldığı hapis cezası sonrası, KKTC’de ikameti sakıncalı görülmüş olup İçişleri Bakanlığı Muhaceret Dairesi Müdürlüğü tarafından, Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası Madde 6 (1) (d) ve 14 (1)’deki yetkiye dayanarak, tutuklanıp adadan ihraç edilmesi ve yasaklı göçmen ilan edilmesine karar verilmiştir.

Bahse konu şahsın cezasını tamamlamasına müteakip, İçişleri Bakanlığı tarafından hakkında çıkarılan ihraç emri gereğince 27.12.2024 tarihinde Girne Turizm Limanı’ndan, ülkesi Türkiye’ye gönderilmek suretiyle ihracı gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca, TC Emniyet Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgide, söz konusu şahsın Türkiye’de “Tehdit, Rüşvet Vermek, Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması ile Dolandırıcılık” suçlarından arandığı bilgisine ulaşılmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.