Polis: “Birçok bahis sitesine finansal destek sağladı”

Girne’de 7 Şubat tarihinde gerçekleştirilen yasa dışı sanal bet operasyonuyla bağlantılı bir gün arayla tutuklanan Serdar Keskin ile Mehmet Can dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Mali Suçlarla Mücadele Biriminde görevli polis Mehmet Davulcu 7 Şubat tarihinde düzenlenen ve dört kişinin tutuklanıp teminata bağlandığı operasyon kapsamında önce zanlı Serdar Keskin ardından Mehmet Can’ın tutuklandığını söyledi.

Polis, 26 Şubat saat 22.00 sıralarında zanlı Keskin’in kullanımında bulunan araçta arama yaptıklarını ve 29 bin TL nakit para ele geçirdiklerini söyledi.

Polis, akabinde zanlının Gönyeli’deki evinde de bir arama gerçekleştirildiğini, 70 bin TL nakit para, Türkiye bankalarına ve Türk vatandaşlarına ait 147 adet banka kartları bulduklarını ifade etti.

Polis, zanlı Keskin’in birçok bahis sitesine finansal destek sağladığını belirlediklerini açıkladı.

Polis, zanlının ATM’lerden banka kartları ile para çekip, daha önce tutuklanan dört zanlından biri olan S.A.’ya teslim ettiğini belirlediklerini ifade etti.

Polis memuru, zanlı Keskin’in tasarrufunda bulunan kanıtların incelendiğini, Harun kod isimli birisinin tespit edildiğini ve yapılan araştırma sonucu söz konusu şahsın Mehmet Can olduğunu bulduklarını söyledi.

Polis, zanlının evinde arama yaptıklarını, birçok kişiye ait hesap bilgileri ele geçirildiğini açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlıların etki edemeyeceğini kaydeden polis, teminata bağlanmalarını talep etti.

Yargıç meltem Dündar, zanlı Keskin’in 50 bin TL nakit, iki kefilin 400’er bin TL kefalet senedi imzalaması, zanlı Can’ın da 30 bin TL nakit, iki kefilin 300’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

29/02/2020 15:17