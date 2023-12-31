Polis bülteni kabarık; Darp, bıçak taşıma…

Gazimağusa’da, M.A.(E-68), S.Ö.’nün (K-58) yüzüne yumruk atarak elmacık kemiğinin kırılmasına neden oldu.

Polis Basın Subaylığı’nın basın bültenine göre dün Gazimağusa’da, M.A.(E-68), aralarında çıkan tartışma nedeniyle S.Ö.’nün (K-58) yüzüne yumruk vurarak sağ elmacık kemiğinin kırılmasına sebebiyet verdi. M.A., tespit edilerek tutuklandı.

Ciddi darp... Dişini kırdı

Ayrıca, dün saat 01.30 sıralarında yine Gazimağusa’da, E.E.(E-26) ve M.B.(E-23) aralarında çıkan tartışma neticesinde S.A.’nın (E-20) yüzüne ve vücudunun muhtelif yerlerine vurarak ciddi şekilde darp etti ve dişinin kırılmasına sebebiyet verdi. Bahse konu şahıslar tespit edilerek tutuklandı.

Korkutmak amacıyla bıçak taşımak ve şiddet kullanma tehdidi

Lefkoşa’da Küfizade Sokak’ta dün, M.V.(E-47) makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırarak rahatsızlık yaptığı sırada kendisini uyaran R.A.'ya (E-43), tasarrufunda kanunsuz olarak taşıdığı bıçağı, korkutmak maksadıyla doğrultarak öldürmekle tehdit etti. Zanlı tutuklandı.