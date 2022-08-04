Polis çavuşu, cezaevindeki mahkuma bilgi sağladığı gerekçesiyle tutuklandı

Görevi Kötüye Kullanma, Özel Hayatın ve Özel Hayatın Gizli Alanlarının Korunması Yasası’na Aykırı Hareket, Özel Hayatın Gizli Alanlarının Korunması Yasası’na Aykırı Hareket suçundan tutuklanan zanlılar S. S., B. C. ve M. S. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

(Kamalı Haber)

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Salih Keskinel, olguları aktardı. Polis, polis çavuşu S. S.’ın Görevi Kötüye Kullanma, Özel Hayatın ve Özel Hayatın Gizli Alanlarının Korunması Yasası’na Aykırı Hareket suçuna, avukat B. C. ve zanlı M. S.’ın ise Özel Hayatın Gizli Alanlarının Korunması Yasası’na Aykırı Hareket suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 3 Şubat 2022 tarihinde Lefke Polis Karakolu’nda görevli polis çavuşu S. S.’ın Görevini Kötüye Kullanarak, Polis Genel Müdürlüğü’nün kullandığı SAID isimli programdan, Halil Kahraman, Çağın Mullaoğlu ve Mahmut Şimşekatan’ın hakkında geçmişte düşülen kayıtların neler olduğunu tespit ederken, Merkezi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Enver Bahçeciler’in davasında kullanmak amacıyla Güzelyurt’ta sakin M. S.’ın, B. C.’ya verdiğini anlattı.

Polis, 2 Ağustos 2022 tarihinde zanlı B. C.’nun ofisinde yapılan aramada, Halil Kahraman, Çağın Mullaoğlu ve Mahmut Şimşekatan’ın Polis Genel Müdürlüğü’nün kullandığı SAID isimli programdan alındığına inanılan ve programdaki sırasıyla birebir örtüşen kayıtların başlıklarının, el yazısıyla yazıldığı kâğıdın emare alındığını belirtti.

Polis, aynı gün tüm zanlıların tutuklandığını ve B. C.’nin bilgileri nereden aldığını hatırlamadığını söylediğini anlattı.

Polis, zanlı M. S.’ın konu bilgileri yeğeni olan S. S.’den aldığını söylediğini belirtti. Polis, aranan bir şahıs olduğunu ve aranan emarelere müdahale edebileceklerini söyleyerek, aleyhlerinde 2 gün tutukluluk talep etti.

Zanlıların avukatları itiraz etmedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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04/08/2022 08:57