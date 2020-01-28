Polis: Cep telefonu zanlının üzerinde bulundu

Lefkoşa’da meydana gelen Sirkat ve İkamet izinsiz suçlarından methaldar olan zanlı Sümeyra Ahu Akpınar tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Vasfi Özbey, olguları aktardı. Polis, zanlı Sümeyra Ahu Akpınar’ın Sirkat ve İkamet izinsiz suçlarından methaldar olduğunu söyledi. Polis, 5 Ocak 2020 tarihinde, saat 23.00 - 00.30 saatleri arasında, Lefkoşa'da, Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan Matbah Amire Restoran önlerinde, Lefkoşa'da zanlı ile aynı yerde sakin Basıl Chibedu Iloegbune'ye ait içerisinden I Phone 11 pro marka siyah renk cep telefonu ve kullanmakta olduğu el çantası içerisinde bulunan bir adet altın kolye ile üzerinde takılı olan Hindistan Tanrısı motifli kolyeyi sirkat ettiğini belirtti. Polis, ayrıca zanlı aleyhinde yapılan Muhaceret kontrolünde ise adı edilenin 20 Eylül 2019 tarihinden itibaren KKTC'de ikamet izinsiz olarak ikamet ettiğinin tespit edilip zanlının 27 Ocak 2020 derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, konu cep telefonunun zanlının üzerinde bulunup emare olarak alındığını söyledi. Polis, meseleyle ilgili olarak alınması gereken ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve aranan emareler olduğunu söyleyerek, bu bağlamda zanlının ilk nazarda zanlının 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber)

28/01/2020 16:52