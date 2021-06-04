Polis çiftçilerin araçlarını durdurdu

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği'nin eylemine destek belirten Çiftçiler Birliği’nin araçlarının Lefkoşa’ya girişi durduruldu.

Polis, Lefkoşa- Mağusa Anayolu üzerindeki Yonca Kavşağı’ndan Lefkoşa’ya doğru araçların ilerlemesine izin vermiyor.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, mağduriyetlerinin giderilmediği gerekçesiyle 5 günden beridir Lefkoşa'da araçlı eylem yapıyor.

Olay yerine giden Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları ve beraberindeki heyet, eylemin izinli olduğuna dikkat çekerek, araçların engellenemeyeceğini söylüyor.

Naimoğlullar, eylemin direncinin kırılması için engellemeler yapıldığını belirterek, "Çiftçi ile hayvancı etle tırnak gibidir. Bizi görmezden gelenler bunun bedelini ödeyecekler. Eylem devam edecek. 5 gündür Lefkoşa'da rezil olduk. İşimizi gücümüz bıraktık. Para yok diyerrek sorunlarımızı çözemiyorlar. Yapamıyorsalar istifa etsinler. Bizi polisle karşı karşıya getiriyorlar. Hayvancılar Birliği'ni toplantıya çağırsınlar mağduriyetler giderilsin. Araçlarla gidilmezse taxi ve yayan giderek mi eylem yapacağız " ifadelerini kullandı.

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04/06/2021 10:44