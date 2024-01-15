Denetim ve kontroller sırasında kaçtı. Üçüncü kattan aşağıya atladı

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15/01/2024

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Denetim ve kontroller sırasında kaçtı. Üçüncü kattan aşağıya atladı

Bugün, Gazimağusa’da Cürümleri Önleme Şube(CÖŞ) ekipleri tarafından, ülkede ikamet izinsiz kalmakta olan şahıslara yönelik gerçekleştirildi. 

Denetim ve kontroller esnasında, polis kontrolünü fark eden ikamet izinsiz olan yabancı uyruklu bir şahıs, kalmakta olduğu dairenin üçüncü katından aşağıya atladı. Söz konusu şahıs kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

Gazimağusa'da gerçekleştirilen denetimlerde ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam dört kişi (yüksekten atlayan şahıs dahil) aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Polisin soruşturması devam ediyor

15/01/2024 21:25
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TAGS: Denetim ve kontroller sırasında kaçtı. Üçüncü kattan aşağıya atladı
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