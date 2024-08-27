Polis Denetimleri Sürüyor: Son 6 Ayda 716 Kaçak Tespit Edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde polis, ülke genelinde gerçekleştirdiği denetimlerle yasa dışı ikamet eden kişilere yönelik operasyonlarına devam ediyor. Son 6 ay içinde yapılan yoğun denetimler sonucu, toplamda 716 kişinin ülkede izinsiz olarak yaşadığı tespit edildi.

Polis ekipleri, ülkedeki güvenlik ve kamu düzenini sağlamak amacıyla düzenli olarak denetimler yapıyor. Bu denetimler sırasında, ikamet izni olmadan yaşayan kişilere yönelik işlemler hız kesmeden sürdürülüyor. Tespit edilen bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Yetkililer, ülkeye giriş ve ikamet koşullarına uyulmasının önemini vurgularken, denetimlerin artarak devam edeceğini belirtti. Ayrıca, vatandaşlardan da yasa dışı ikamet eden kişileri bildirmeleri konusunda duyarlılık gösterilmesi istendi.

KKTC polisi, ülkede yasa dışı faaliyetlerin önüne geçmek ve toplumsal huzuru korumak adına çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.