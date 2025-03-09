Polis Denetimlerinde 1 Sürücü Tutuklandı

Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, çeşitli trafik suçlarından 299 sürücü rapor edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı.

Denetimler kapsamında ayrıca 23 araç trafikten men edilirken, 1 sürücü tutuklandı.

Rapor edilen trafik suçları ise; 117’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 13’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 38’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 25’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 12’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 4’ü muayenesiz araç kullanmak, 6’sı sigortasız araç kullanmak, 1’i trafik ışıklarına uymamak ve 80’i diğer trafik suçlarından oluşuyor.