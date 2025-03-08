Polis Denetimlerinde 2.434 Araç Kontrol Edildi, 1 Sürücü Tutuklandı!

Polis trafik ekiplerinin dünkü denetimlerinde 2 bin 434 araç sürücüsü kontrol edildi ve çeşitli trafik suçlarından 392 sürücüye ceza yazıldı. Bir sürücü tutuklanırken 37 araç trafikten men edildi.

Polis basın bültenine göre, rapor edilen trafik suçları ve rakamlar şöyle:

“148 yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 81 sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 10 seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 10 muayenesiz araç kullanmak,

10 emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 8 alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 7 sigortasız araç kullanmak, 3 trafik levha ve işaretlerine riayet etmemek, 2 koruyucu başlıksız araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 1 5 bin kg ve üzerindeki kamyonların Girne - Lefkoşa Anayolunu kullanması, 1 A işletme izinsiz araç kullanmak ve 109 diğer trafik suçları.”