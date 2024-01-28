Polis detayları açıkladı... 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Bu akşam saat 18.00 sıralarında Yonca Kavşağı - Ercan Anayolunda iki aracın karıştığı ölümlü bir kaza meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Mustafa Kaya (E-55), yönetimindeki VJ 420 plakalı van araç ile yolun solunda bulunan isimsiz tali yoldan dikkatsizce anayola giriş yapması sonucu o esnada, anayol üzerinde Ercan istikametine doğru seyreden Çağrı Miralay (E-25) yönetimindeki GR 005 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar.

Çarpmanın etkisiyle yolun solundan çıkan GR 005 plakalı araç akasya ağaçlarına çarpıp durabildi.

Kaza sonucu GR 005 plakalı araç sürücüsü Çağrı Miralay olay yerinde yaşamını yitirdi. VJ 420 plakalı araç sürücüsü Mustafa Kaya tutuklanmış olup polisin soruşturması devam ediyor