Polis: Dipkarpaz’da ele geçirilen fişek Güney Kıbrıs menşeli değil

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04/02/2025

Polis: Dipkarpaz’da ele geçirilen fişek Güney Kıbrıs menşeli değil

Polis, Dipkarpaz’da iki kişinin tutuklandığı ithali yasak fişeklerle ilgili yeni açıklama yaparak mermilerin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi menşeli olmadığının saptandığını bildirdi.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, pazar günü, Dipkarpaz'da 1 numaralı av bölgesinde bu sebeple tutuklanan E.B.(E-39) ve E.Y.’nin (E-46) tasarrufundaki 19 av tüfeği fişeğinin Güney Kıbrıs menşeli olmadığından söz konusu kişiler hakkında yasal işleme gidilmedi.

Ancak E.B.(E-39) ve E.Y.’ye (E-46) av tüfeklerini bagajda kırık şekilde taşımaları gerekirken kurulu şekilde araçta taşıdıkları için yasal işlem yapıldı.

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TAGS: Dipkarpaz, Güney Kıbrıs
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