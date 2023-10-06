Polis: Doktor Uzuner hastaların bilgisi olmadan reçete hazırladı...

Türkeli köyünün Akdağ mevkiindeki su deposu yakınlarında, Gönyeli-Alayköy Belediyesi çalışanları tarafından, kupürleri kesilmiş vaziyette çöp poşetleri içerisinde bulunan ilaçlarla ilgili tutuklanan Hazal Karabekir ile doktor Halil Uzuner yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

(Kamalı Haber)

Müfettiş Muavini Cemali Çifti, mahkemede olguları aktardı. Polis, 3 Ekim 2023 tarihinde Türkeli köyünün Akdağ mevkiindeki su deposu yakınlarında, Gönyeli-Alayköy Belediyesi çalışanları tarafından, kupürleri kesilmiş 15 çöp torbası ilaç ele geçirildiğini söyledi. Polis, yapılan araştırma sonucu ilaçlarla ilgili Önce Hazal Karabekir’in, bir gün sonra da doktor Halil Uzuner’in yakalandığını belirtti.

Polis, zanlıların iş yerleri ve ikametgahlarının arandığını, birçok elektronik eşya tespit edildiğini belirtti. Polis, çöpte bulunan ilaçların arasında zanlı Hazal Karanekir’e ait banka kartı slipi, Hazal Reis Eczanesine ait 2 poşet ele geçirildiğini söyledi.

Polis, Karabekir ile ortak hareket ederek, reçete sahteleyen doktor Halil Uzuner’in hastaların bilgisi olmadan reçete hazırladığını belirtti.

Polis, zanlı Uzuner’in iş yerinde yapılan aramada Hazal Reis eczanesine ait poşetler ve reçeteler bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlıdan el yazı örneği alındığını ifade etti.

Polis, zanlı Karabekir’in Ocak-Ağustos ayları içerisinde sosyal sigortalara gönderdiği bin 917 adet reçetenin bin 901 adedinin Uzuner tarafından yazıldığını ifade etti.

Polis, iki zanlı hakkında 40 ifade alındığını, 67 adet sahte reçete tespit ettiklerini söyledi.

Polis, Hazal Karabekir’in ifadesinde bazı reçetelere ekleme yaptığını söylediğini aktardı.

Polis, zanlı Uzuner’in diğer eczanelere yazdığı reçetelerin de inceleneceğini dile getirdi.

Soruşturmanın devam ettiğini, incelenecek reçeteler, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlıların 5 süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 5 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.