Polis dolandırıcılara karşı uyardı!

Yurt dışı Türkiye hatlarını kullanarak, özellikle yaşlı kişileri arayan ve kendilerini savcı/polis olarak tanıtan bazı kötü niyetli kimliği meçhul şahıslar; söz konusu kişileri yüksek meblağlarda dolandırmaya devam ediyor.

Polisten yapılan açıklamaya göre aadıkları kişilere, banka hesaplarındaki mevduatlarının güvende olmadığı yönünde telkinde bulunup, kendilerine verdikleri hesap numarasına mevduatlarını aktarmalarını sağlandıktan sonra, paraların ilgili hesaplardan bu kötü niyetli şahıs/lar tarafından çekilmek suretiyle dolandırıldıkları tespit edildi.

Açıklamada halkın bu tür kötü niyetli kişilere itibar etmemeleri, böyle bir durum ile karşılaşmaları halinde en kısa sürede olaydan polisi haberdar etmeleri konusunda uyarıda bulunuldu.

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10/09/2021 21:03