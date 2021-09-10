Polis dolandırıcılara karşı uyardı!

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10/09/2021

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Polis dolandırıcılara karşı uyardı!

Yurt dışı Türkiye hatlarını kullanarak, özellikle yaşlı kişileri arayan ve kendilerini savcı/polis olarak tanıtan bazı kötü niyetli kimliği meçhul  şahıslar; söz konusu kişileri yüksek meblağlarda dolandırmaya devam ediyor.  

Polisten yapılan açıklamaya göre aadıkları kişilere,  banka hesaplarındaki mevduatlarının güvende olmadığı yönünde telkinde bulunup, kendilerine  verdikleri hesap numarasına mevduatlarını aktarmalarını  sağlandıktan sonra,  paraların ilgili hesaplardan bu kötü niyetli şahıs/lar tarafından çekilmek suretiyle dolandırıldıkları tespit edildi.

Açıklamada halkın bu tür kötü niyetli kişilere itibar etmemeleri, böyle bir durum ile karşılaşmaları halinde en kısa sürede olaydan polisi haberdar etmeleri konusunda uyarıda bulunuldu.

10/09/2021 21:03
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TAGS: Polis, dolandırıcı, KKTC
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