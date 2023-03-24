Polis Duatlon Yarışı Yapılacak Yol İçin Sürücüleri Uyardı

Sürücüler Pazar günü Balıkesir-Ercan, Balıkesir-Akıncılar ana yolu üzerinde yapılacak yarış konusunda uyarıldı

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24/03/2023

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Polis Duatlon Yarışı Yapılacak Yol İçin Sürücüleri Uyardı

 Balıkesir-Ercan Havalimanı ana yolu ile Balıkesir-Akıncılar ana yolunda pazar günü Duatlon Yarışı (koşu-bisiklet-koşu) düzenleneceğinden trafik akışını polis yönetecek.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, 07.00-12.00 saatleri arasında yarışın düzenleneceği Balıkesir-Ercan Havalimanı ana yolu ile Balıkesir-Akıncılar ana yolunda sporculara polis eskortu eşlik edecek ve güzergah üzerindeki tüm kavşaklarda trafik akışı polis tarafından yönetilecek, gerektiğindeyse yol araç trafiğine kapatılacak.

Duatlon Yarışı devam ettiği sürece, sürücülerin araçlarını belirtilen güzergahtaki yollar üzerine park etmemesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyması istendi.

24/03/2023 15:32
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TAGS: Duatlon Yarışı, Balıkesir-Akıncılar, haber, kıbrıs
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