Polis: Eczacı belgeleri yakarken yakalandı

Polis, sahte reçete operasyonu çerçevesinde dün Lefke’de tutuklanan İlksen Eczanesi sahibi eczacı İlksen Takak ve vatandaş Atilla Köroğlu hakkındaki iddiaları mahkemede açıkladı.

Polis Lefke’de bulunan 26 çöp torbası içerisindeki ilaçların toplam bedelinin 269 bin 68 TL olduğunu eczacı İlksen Takak'ın eczanesinde bazı belgeleri yakarken tutuklandığını açıkladı.

Polis zanlının ayrıca evinde bazı ilaçları eriterek, imha ettiğinin de tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Mahkeme iki zanlı için soruşturma maksatlı iki gün tutuklu kalmalarına emir verdi.