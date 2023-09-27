Polis: Eczacı belgeleri yakarken yakalandı

ads ads ads ads
27/09/2023

ads
Polis: Eczacı belgeleri yakarken yakalandı

Polis, sahte reçete operasyonu çerçevesinde dün Lefke’de tutuklanan İlksen Eczanesi sahibi eczacı İlksen Takak ve vatandaş Atilla Köroğlu hakkındaki iddiaları mahkemede açıkladı. 

Polis Lefke’de bulunan 26 çöp torbası içerisindeki ilaçların toplam bedelinin 269 bin 68 TL olduğunu eczacı İlksen Takak'ın eczanesinde bazı belgeleri yakarken tutuklandığını açıkladı. 

Polis zanlının ayrıca evinde bazı ilaçları eriterek, imha ettiğinin de tespit edildiğini mahkemeye aktardı.  

Mahkeme iki zanlı için soruşturma maksatlı iki gün tutuklu kalmalarına emir verdi.

27/09/2023 11:41
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS:
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.