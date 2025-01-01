Polis ekipleri yılbaşında 24 saat aralıksız görevdeydi!

Polis Genel Müdürlüğü olarak, halkımızın yeni yıl kutlamalarını huzur ve güven ortamı içerisinde geçirebilmesi için tüm tedbirler en üst seviyeye çıkarılarak, son 24 saatte ülke genelinde devriyeler ile asayiş ve trafik denetimlerine kesintisiz devam edilmiş ve Yeni Yıl kutlamalarının ülkemiz genelinde genel olarak huzur ve güven ortamı içerisinde geçmesi sağlanmıştır.

Asayiş Denetimleri Kapsamında;

(1) Kullanımlarındaki araçlarda ve kalmakta oldukları ikametgahta yapılan aramalarda, tasarruflarında toplam 41 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 19 adet hap tespit edilen toplam 7 kişi,

(2) Kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu kuru sıkı tabanca ile meskun mahalde havaya ateş açtığı tespit edilen 1 kişi,

(3) Ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 1 kişi,

(4) Alkollü içki tesiri altında sarhoş oldukları sırada, çevreye rahatsızlık verdikleri tespit edilen 3 kişi,

(5) Askeri yasak bölgeye gizlice girip ihlal ettiği tespit edilen 1 kişi,

(6) Hırsızlık suçundan 2 kişi,

(7) Amme Fesatçılığundan 1 kişi olmak üzere, toplam 16 kişi tutuklanmıştır.

Trafik Denetimleri Kapsamında;

Toplam 1,241 araç sürücüsü kontrol edilmiş olup, çeşitli trafik suçlarından toplam 102 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 18 araç trafikten men edilmiş ve 1 sürücü de tutuklanmıştır.

Rapor Edilen Trafik Suçları İse;

22’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,

12’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,

10’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,

1’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,

5’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,

2’si elektrikli scooterin kullanım kurallarına uymamak,

1’i tehlikeli sürüş yapmak ve

49’u diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.