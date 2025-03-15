Polis Evde Uyuşturucu Madde Ele Geçirdi, Soruşturma Sürüyor

Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, bir evde yapılan aramada uyuşturucu madde tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 15.30 sıralarında 20 yaşındaki B.M.’nin evinde yapılan aramada, içerisinde 300 miligram hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen bir öğütücü ele geçirildi.

Polis ekipleri tarafından emare olarak alınan maddeye el konulurken, B.M. gözaltına alındı.

Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.