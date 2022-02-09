Polis, Falyalı Cinayetiyle ilgili açıklama yaptı

Polis, iş adamı Halil Falyalı ile şoförü Murat Demirtaş’ın dün akşam hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili tutuklanan zanlının 49 yaşındaki Ö.T.(E) olduğunu açıkladı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Çatalköy’de, Halil Falyalı ve Murat Demirtaş'ın öldürülmesi olayında zanlı olarak görülen Ö.T.(E-49) tutuklandı. Soruşturma sürüyor.

Bu habere tepkiniz:



09/02/2022 11:22