Polis, Gal Luft’u ‘sessiz sedasız’ Güney Kıbrıs’a teslim etti!

Bahadır AYNA

Amerika’da, Libya ve Çin'e “silah kaçakçılığı” iddiası ile hakkında soruşturma yürütülen Gal Luft, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde şans eseri yakalandı. Haber Kıbrıs’ın derlediği bilgilere göre Bafra bölgesinde son bir yıldır ikamet eden İsrail asıllı Luft, şans eseri trafik çevirmesinde yakalandı.

Avukat Timur İkbal, Prof. Dr. Gal Luft’un Güney Kıbrıs’a iade edilmemesi için girişimlerde bulunduğunu, ancak polisin sessiz sedasız iade işlemini tamamladığını söyledi. Gal Luft’un şimdi Güney Kıbrıs’ta olduğu ve kısa süre sonra ABD’ye iade edileceği ifade edildi.

İsrail’e giderken tutuklanmıştı…

Gal Luft, ilk olarak Güney Kıbrıs’a kaçtı, ancak ABD’nin baskısı ile 16 Şubat 2023 tarihinde İsrail’e gitmeye çalışırken tutuklandı. 56 yaşındaki Gal Luft, tutuklanmadan önce Interpol tarafından hakkında yakalama emri çıkarılmış ve ABD'ye iade edilecekti. Ancak Larnaka Mahkemesi’nin 150 bin Euro şartlı tahliye kararı sonrası ortadan kayboldu. Rum polisi, 28 Mart 2023 tarihinde Gal Luft’un ortadan kaybolduğunu açıkladı.

Bir yıldan uzun süredir KKTC’de yaşıyordu…

Gal Luft’un KKTC’ye kaçak yollardan geçtiği ve 28 Ağustos 2024 tarihine kadar Bafra bölgesinde ikamet ettiği öğrenildi. Gal Luft, polisin trafik çevirmesi esnasında ülkede kaçak yaşadığı gerekçesiyle tutuklandı.

Luft, 29 Ağustos 2024’te çıkarıldığı mahkemede “askeri yasak bölgeye gizlice girme” suçundan 14 gün hapis cezasına çarptırıldı.

İkbal: Güney Kıbrıs’a iade edilmemesi için girişim yaptık…

Gal Luft’un avukatı Timur İkbal, Luft’un tutukluluk sürecinde tek isteğinin Güney Kıbrıs’a iade edilmemek olduğunu, Türkiye ya da İsrail’e iade edilmek istediğini anlattı.

Müvekkilinin isteği üzerine girişimlerde bulunduklarını söyleyen İkbal, “3 Eylül tarihinde müvekkilim ile görüştüm. Polis bana Güney Kıbrıs’a iade edilmeyeceğini söyledi. Ancak ne olduysa 2 saat içerisinde Lokmacı Sınır Kapısı’ndan Güney Kıbrıs’a iade edildi” ifadelerini kullandı.

İkbal, Gal Luft’u kendisinin temsil ettiğini, polisin kendisine dahi haber vermeden Güney Kıbrıs’a teslim edilmesinin şüpheli olduğuna dikkat çekti.

Gal Luft kimdir?

Gal Luft, Amerika Birleşik Devletleri’nde Biden ailesine yakınlığıyla bilinen, dönem dönem medyanın gündeminde olan bir isimdi. Luft, İsrailli-Amerikalı bir düşünce kuruluşu yöneticisi ve İsrail Savunma Kuvvetleri'nde eski bir yarbaydı. ABD-Çin ilişkilerinde stratejik öneme sahip bir isimdi.

Ancak, son yıllarda Gal Luft, bazı tartışmaların odağında yer almış; özellikle 2023'te ABD'de kara para aklama, yasadışı lobicilik ve yasa dışı silah ticareti gibi ciddi suçlamalarla karşı karşıya kalmıştı. ABD yetkilileri, Luft'u Çin ile gizli bağlantılar kurmak ve bu ülkeden yasadışı fonlar almakla suçlarken, Luft Güney Kıbrıs’a kaçmıştı.