Polis, Geçitkale'de yaşanan cinayetle ilgili açıklama geldi

Geçitkale'de yaşanan cinayetin ardından polisten açıklama geldi.

Yapılan açıklama şöyle:

08.01.2021 tarihinde, saat 03.30 sıralarında, Geçitkale'de sakin İbrahim ÇOBANOĞLU (E-52) ve Bengü ÇOBANOĞLU (K-48) ikametgahlarının yatak odası içerisinde tabanca ile vurulmak suretiyle olay yerinde yaşamlarını yitirmişlerdir. Yine aynı ikametgah içerisinde bulunan 14 yaşındaki Çınar ÇOBANOĞLU (E-14) ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Olayla ilgili polis soruşturması çok yönlü olarak devam etmektedir.

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08/01/2021 08:59