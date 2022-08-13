Polis Genel Müdürlüğü binasında bulunan konferans salonuna “Eybil Efendi” adı verildi

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13/08/2022

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Polis Genel Müdürlüğü binasında bulunan konferans salonuna “Eybil Efendi” adı verildi

Polis Genel Müdürlüğü binasında bulunan konferans salonuna “Eybil Efendi” adı verildi.

Polis Genel Müdürlüğü binasında  “Mavi Salon” olarak bilinen çok amaçlı toplantı salonunun ismi “Eybil Efendi Konferans Salonu” olarak değiştirildi.

Polis Genel Müdürlüğü yönetimi tarafından alınan karar doğrultusunda, kısa süre önce hayatını kaybeden PGM I. Yardımcısı Eybil Efendi’nin isminin yaşatılması adına hizmet içi eğitimler, toplantı, konferans gibi amaçlar için kullanılan salonun adının “Eybil Efendi Konferans Salonu” olarak değiştirildiği kaydedildi.

13/08/2022 11:44
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TAGS: Polis Genel Müdürlüğü, Eybil Efendi
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