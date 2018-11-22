Polis Genel Müdürlüğü bütçesi kabul edildi

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, 395 milyon 813 bin 300 TL’lik Polis Genel Müdürlüğü bütçesini oy birliğiyle kabul etti.

Bütçenin görüşüldüğü Komite toplantısına, Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu da katıldı.

OĞUZ

UBP Milletvekili Dursun Oğuz, polis bütçesiyle ilgili söz alarak, polis memurlarının sıkıntılarının çözüleceği sözlerinin tutulmadığını savundu. Oğuz bu durumun Polis Genel Müdürünü de zor durumda bıraktığını ileri sürdü.

Oğuz Özel Güvenlik Yasası’nın hayata geçmesi durumunda yaşanacak rahatlamaya işaret etti.

Polis teşkilatının artık mahkemelere düşmemesi gerektiğini söyleyen Oğuz adaleti sağlayan bir kurum için bunun hoş bir durum olmadığını kaydetti.

BEROVA

UBP Milletvekili Özdemir Berova da, polisin can ve mal güvenliğinin teslim edildiği kurum olduğuna işaret etti.

Ülke ekonomisi için en önemli iki alan olan turizm ve eğitimin güvenlik ihtiyacını da beraberine getirdiğini kaydeden Berova, bunun polis teşkilatının geleneksel yapısında değişim ihtiyacı yaratacağını söyledi.

Polis memurlarının ağır çalışma şartlarına işaret eden Berova, polislerin bu ağır şartlar nedeniyle emekli olma şartlarını yerine getirdiği anda emekliye çıktığını belirtti.

Berova itfaiye biriminde teçhizat eksikliklerine işaret etti.

Uyuşturucuyla savaş konusunda atılması planlanan adımlar hakkında soru yönelten Berova, yeni açılan sınır kapılarına işaret ederek, buradaki hizmet görevlisi ihtiyaçları tamamlanarak mı kapıların açıldığını yoksa eksikliği tamamlamanın ileriki bir tarihe mi ötelendiğini sordu.

CANALTAY

UBP Milletvekili Resmiye Canaltay da, Polis Genel Müdürlüğünün yürüttüğü hizmetin önemine işaret etti.

Ülke güvenliğinin yükseköğretim alanındaki gelişme açısından önemli olduğunu anlatan Canaltay, Polis Genel Müdürlüğünde personel eksikliği dile getirildiğini öte yandan çocuk psikoloğu eksikliği gibi eksikliklerin de göz ardı edilmemesi gerektiğini anlattı.

Polis Teşkilatı ve Sosyal Hizmetler Birimlerinin ne kadar işbirliği yaptığını soran Canaltay suçlarla ilgili istatistik olup olmadığını; çocuk suçlularla ilgili ne gibi uygulamalar olduğunu sordu.

Canaltay çocuk istismarına uğrayan çocukların sorgulamalarının Polis Genel Müdürlüğünde değil gizli bir şekilde, gereken prosedürler gözetilerek yapılması gerektiğini kaydetti.

AMCAOĞLU

UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu, polis memurlarının imkansızlıklar içinde canla başla görevini yaptığını kaydetti.

Polis Genel Müdürlüğünün hizmetlerinin olması gereken noktada olup olmadığını soran Amcaoğlu, değilse iyileştirilmesi için herhangi bir çalışma olup olmadığı sorusunu yöneltti.

Özel Güvenlik Yasası’nın hayata geçmesi gerektiğini anlatan Amacaoğlu, geleneksel şekilde Polis Genel Müdürlüğü’nden hizmet beklemenin yanlış olduğunu kaydetti.

Suç ve suça bağlı olaylarda çoğalma varsa ve bu nüfus artışıyla ilişkilendiriliyorsa bunun için ciddi önlemler alınması gerektiğini vurgulayan Amcaoğlu, polisin görevini daha etkili ve sağlam yapabilmesinin sağlanması gerektiğini söyledi.

MANAVOĞLU

HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu da, personel eksikliğine değinerek, bu yıl içinde istihdam olup olmadığını sordu.

Polisin yollarda sokaklarda varlığının çok önemli olduğuna işaret eden Manavoğlu, şu anada geldiğimiz durumda polisin rolünün eskisinden çok daha fazla önem kazandığını kaydetti.

Koordinasyon açısından önemli olduğunu düşündüğü, polisin savcılıkla bir çalışmaları olup olmadığını soran Manavoğlu, kent güvenlik yasası geçmesine rağmen bunun uygulamada ne durumda olduğunu öğrenmek istediğini belirtti.

GÜNDÜZ

UBP Milletvekili Menteş Gündüz de, polisteki ek mesai sorunun düzenlenmesi gerektiğine işaret ederek, akademi mezunları ve olmayanların yıpranma payları konusundaki sorunların giderilmesi gerektiğini söyledi.

Polisin sivile bağlanması konusunun çok iyi araştırılması gerektiğine işaret eden Gündüz, itfaiyenin de polise bağlı olduğuna, araç gereç konusunda da sıkıntılar yaşandığına dikkat çekti.

Polisin devriye gezmesinin suçlar açısından caydırıcı olması konusunda önemli olduğunu ifade eden Gündüz, birimlerin kendi içinde bir otorite olması gerektiğini vurguladı.

Nakil tüzüğü konusunda da eleştirilerde bulunan Gündüz, nakil tüzüğü yapılırken kişilerin ailevi ve özel durumları dikkate alınarak yapılması gerektiğini belirtti.

Gündüz, günümüzde artık alkol gibi, uyuşturucu kontrolü de yapılması gerektiğine işaret etti.

ŞAHİNER

HP Milletvekili Salahi Şahiner de, ülkenin durumuna işaret ederek, yabancı iş gücü, öğrenci durumu ve nüfusa oranla polisin sorunlara yetişmekte yetersiz kaldığını ifade etti.

TOPAL

CTP Milletvekili Hasan Topal da, Polis Genel Müdürlüğü personelinin çalışma saatlerinin fazlalığına dikkat çekerek, tayin ve terfilerdeki sıkıntıların giderilmesi gerektiğini vurguladı.

HAMZAOĞULLARI

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları da, bu kadar çok öğrenci ve 50 bin çalışma izinli olan bir memlekette, bir katilin Limasol’da yakalanmasının büyük bir başarı olduğunu kaydetti.

“Küçük çalanların yakalandığını, büyük çalanların yakalanamadığını” savunan Hamzaoğulları, geçmişte olduğu gibi İngiltere’ye dil öğrenmesi için polis gönderilip gönderilemeyeceğini sordu.

Hücrelerde yaşanan sorunlara da değinen Hazaoğulları, bu konularda daha dikkatli olunabileceğini ifade etti.

Bazı polislerin üslupları konusunda eleştirilerde bulunan Hamzaoğulları, bir hizmet içi eğitim yapılıp yapılamayacağını sordu.

MANAVOĞLU

Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu ise, polisin bugünkü şartlarda neredeyse 36 saat kesintisiz hizmet verdiğini vurgulayarak, mevcut 2 bin 47 polis, 199 da itfaiye mensubu olduğunu kaydetti.

Personel ve kadro eksiklikleri bulunduğuna işaret eden Manavoğlu, bunları gidermek için bazı çalışmaları bulunduğunu söyledi.

Tüm müdürlüklerde, hücrelerde kamera sistemi olduğunu, ancak karakollarda sıkıntı olduğunu söyleyen Manavoğlu, polis okulunun tamamlandığını ancak mefruşat ve elektrik bağlanması konusunda sıkıntılar yaşadıklarını belirtti.

Polis okulunun orada atış eğitimi yapılmayacağını söyleyen Manavoğlu, nakillerle ilgili bir sıkıntı kalmadığını, nakil tüzüğünde gerekli değişikliklerin yapıldığını, sadece Mağusa bölgesinde bazı aksaklıklar yaşandığını ifade etti.

395 milyon 813 bin 300 TL’lik Polis Genel Müdürlüğü bütçesini oy birliğiyle kabul eden Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, İçişleri Bakanlığı bütçesini ele almaya başladı.