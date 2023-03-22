Polis Genel Müdürlüğü personeli fidan dikimi gerçekleştirdi

Mersinlik bölgesinde 21 Haziran 2022 tarihinde meydana gelen orman yangını sonucu yanarak zarar gören alanın yeniden ağaçlandırılıp yeşermesine katkı yapmak adına bugün, Polis Genel Müdürlüğünde görevli 350 personel tarafından, 2000 adet fidanın dikimi gerçekleştirildi.

Mersinlik’te meydana gelen yangın geniş bir ormanlık alana yayılmış ve 23 bin dönümlük alan içerisindeki çok sayıda ağaç yanarak zarar görmüştü.

Polis Genel Müdürlüğü personeli tarafından gerçekleştirilen fidan dikme etkinliğine, Polis Genel Müdür Vekili Kasım KUNİ ve İlçe ve Bölüm Müdürlerinin yanı sıra, Polis Teşkilatının çeşitli birimlerde görev yapan polis, itfaiye ve sivil hizmet görevlileri ile Polis Okulu Müdürlüğünde temel eğitimlerini görmekte olan polis ve itfaiye aday adayları katıldı.

Etkinlikte konuşan Polis Genel Müdür Vekili Kasım KUNİ; Polis Teşkilatı’nın halkın can ve mal güvenliğini sağlamasının yanı sıra, böylesi afetlerde de yaraların sarılması için halkın yanında olduklarını ve her türlü katkıyı yapmaya devam edeceklerini belirtti. PGM Vekili Kuni ayrıca, daha yaşanabilir bir çevre için herkesi yangınlara karşı daha bilinçli ve duyarlı olmaya davet etti.

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22/03/2023 17:11